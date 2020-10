Sortino, cimitero aperto tutto il giorno fino al 3 novembre

Il cimitero comunale di Sortino sarà aperto fino al 3 novembre dalle 8 alle 18. Lo ha stabilito il sindaco Vincenzo Parlato per il mantenimento del distanziamento sociale e per evitare assembramento di visitatori. Per lo stesso motivo sono state vietate le celebrazioni religiose dell'1 e 2 novembre all'interno del cimitero, sia nella cappella principale sia in quelle gentilizie. “Abbiamo tenuto conto – dicono il sindaco Parlato e l'assessore ai Servizi cimiteriali, Luciano Gigliuto - delle richieste dei cittadini che chiedono di avere la possibilità di fare visita al cimitero comunale per la commemorazione dei defunti, ma anche delle esigenze dei fiorai, tutto per evitare assembramenti e nel rispetto delle misure organizzative”. Personale comunale e la polizia municipale verificheranno l'ingresso contingentato dei visitatori muniti di mascherina.