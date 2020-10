Priolo, assistenza agli anziani e agli alunni disabili: incrementati i servizi

Incrementato il servizio di assistenza domiciliare di base e specialistica per anziani che risiedono a Priolo.

Finora erano 60 gli utenti che usufruivano del servizio; adesso è stato esteso ad ulteriori 30 utenti inseriti nella graduatoria, per un totale di 90 beneficiari.

La giunta municipale ha approvato ieri pomeriggio l’affidamento del servizio alla cooperativa già accreditata, per i mesi di novembre e dicembre, fino all’espletamento della nuova procedura di accreditamento.

Il servizio prevede anche la presenza di 2 figure altamente specializzate, uno psicologo e un pedagogista.

“In una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale, in cui alle categorie più a rischio è sconsigliato uscire di casa - ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni - diventa ancora più importante per gli anziani beneficiare di un sostegno domiciliare, che assicuri loro assistenza, ma anche compagnia e vicinanza”.

Contestualmente la giunta ha elevato da una a due ore al giorno il servizio Asacom di assistenza all’autonomia, alla comunicazione e di base, rivolto a bimbi con disabilità. Il servizio sarà garantito per tutta la durata dell’anno scolastico, fino al 7 giugno 2021, per un totale di 10 ore settimanali per ciascun operatore di base e 10 ore settimanali per la figura dell’educatore.

“Il servizio Asacom - ha detto l’Assessore alle Politiche Sociali Diego Giarratana - ha una grande valenza sociale, visto che permette ai minori con disabilità, bimbi meritevoli di attenzioni particolari, una migliore integrazione all’interno dell’ambiente scolastico, al fine di sviluppare le potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. L’Amministrazione Comunale si conferma sensibile alle tematiche del disagio; andremo così incontro alle richieste di molte famiglie, dando loro un po’ di sollievo”.