Siracusa, #siamoaterra: la manifestazione degli operazioni della ristorazione

Ventiquattro città e 24 piazze per manifestare contro il Dpcm che impone la chiusura alle 18 agli operatori della ristorazione.

L'iniziativa, organizzata dalla Fipe Confcommercio, lancia l'ashtag #siamoaterra: a Siracusa, unica città in Sicilia, alle 11,30 gli operatori si ritroveranno in piazza Duomo. Staranno in silenzio e vestiti di nero a rievocare ciò che può accadere a molte imprese.

Nel pieno rispetto delle disposizione anti contagio Covid-19, saranno allestite 10 tavole a terra con relativa mise en place alle quali saranno invitati a sedere gli imprenditori delle varie categorie del mondo produttivo Confcommercio; la protesta infatti è estesa a tutti gli operatori del terziario colpiti dalle misure restrittive degli ultimi DPCM.

L'associazione ha già chiesto nei giorni scorsi un'estensione degli orari di apertura consentiti ai pubblici esercizi e, soprattutto, una intensificazione dei controlli da parte degli organismi preposti affinché siano sanzionati gli irrispettosi e premiate tutte le imprese che, al contrario, hanno sempre rispettato le regole ed investito economicamente e culturalmente nelle misure di prevenzione e sicurezza.

Il presidente Confcommercio Siracusa, Elio Piscitello, consegnerà al Prefetto un documento che riassume la posizione delle categorie rappresentate. Ad interrompere il silenzio a mezzogiorno i manifestanti intoneranno l'Inno di Mameli.