Siracusa, a giorni l'apertura dei cantieri al ponte di Cassibile e al viadotto sulla SS124 Buccheri-Vizzini

A giorni saranno avviati i lavori di consolidamento del ponte di Cassibile.

A comunicarlo è Il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera, Paolo Ficara, dopo un incontro nella sede dell'Area Compartimentale Catania di Anas. " in via di definizione gli ultimi dettagli con la ditta che eseguirà i lavori. Si vuole, ad esempio, evitare - spiega Ficara - la chiusura totale di quel tratto di strada tra Avola e Cassibile, mantenendo il senso unico alternato".

Entro l'anno saranno invece consegnati i lavori per la messa in sicurezza del viadotto sulla SS124 Buccheri-Vizzini, chiuso parecchi anni fa a causa di un incendio. "Con quei lavori- conclude Ficara - sarà possibile garantire la completa riapertura della strada".