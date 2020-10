Siracusa, vertenza Ideal Service: da Fisascat Cisl appello all'unità sindacale

“Un Comune che polverizza i lavoratori sminuzzando i servizi si rende colpevole di quanto può accadere”: questo il commento del segretario generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona, riferendosi ai 12 lavoratori Ideal service destinati al servizio di archiviazione e digitalizzazione ma che, da oltre venti giorni, attendono notizie sul loro futuro.

“La decisione del Comune di Siracusa – continua il segretario Fisascat – nasceva già con una serie di punti interrogativi. Non si può scegliere di gestire i servizi come uno spezzatino se non c’è una seria e lungimirante programmazione. Ora il sindacato deve perseguire quella unità di intenti che ci unisce nelle, lecite, diversità. La nostra azione deve sempre essere mossa dalla solidarietà e dalla condivisione per aiutare concretamente i lavoratori”.