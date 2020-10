Priolo, in casa droga e denaro: 27enne ai domiciliari

Aveva in casa 150 grammi di marijuana, nascosti all'interno di un pacco in cartone, trovato nel soggiorno, e altri 6 grammi, suddivisi in 3 buste di cellophane, all'interno di un comodino della camera da letto. Questo l'esito di un servizio antidroga dei Carabinieri di Priolo nell'abitazione di Samuel Formica, 27 anni siracusano. I militari dell'Arma hanno trovato anche, in un vano porta oggetti, 2.150 euro ritenuti provento di spaccio e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.