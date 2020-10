Priolo, didattica a distanza: acquisto tablet per gli studenti delle superiori

Acquisto di tablet da distribuire agli studenti delle superiori per i quali l'ultimo Dpcm ha disposto la didattica a distanza.

Sarà il Comune di Priolo a farlo. Ne dà notizia il presidente del consiglio comunale, Alessandro Biamonte: "In fase di variazioni di bilancio - dichiara - ho proposto come Prospettiva Priolo l’acquisto di Tablet per le famiglie con difficoltà economica. La proposta è stata condivisa dall’amministrazione e dal consiglio comunale e gode già della disponibilità economica. Oggi ho chiesto all’ufficio preposto di operare per l’acquisto" . Per Biamonte sarebbe, inoltre, opportuno garantire anche la connessione internet per le famiglie sprovviste.

Il provvedimento prende le mosse dai dati Istat 2020 che rileva che il 12,3% dei ragazzi tra 6 e 17 anni (850 mila in termini assoluti) non ha un computer o un tablet a casa, il 57% lo deve condividere con la famiglia e solo il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per ogni componente.