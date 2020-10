Siracusa, carenza di vaccini: Federfarma "Ancora nessuna risposta dalla Regione"

Ancora nessuna risposta dalla Regione sulla penuria di dosi di vaccini contro antinfluenzali.

A denunciarlo è Federfarma Siracusa, attraverso il suo presidente, Salvo Caruso: "Oggi di fatto - dichiara Caruso - non siamo in grado di garantire la somministrazione a tutte quelle persone che pur non avendo diritto alla prestazione gratuita, di fatto rappresentano la cittadinanza più attiva e mobile e quindi più a rischio di trasmissione. In questa situazione di stallo siamo purtroppo ancora in attesa di risposte dall’assessorato regionale alla Salute e le mancate risposte sulla disponibilità dei vaccini, così come su quella dell’ossigeno gassoso, - conclude Caruso - non rispondere non può diventare una risposta”.