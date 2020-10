Siracusa, completamento lavori in via Crispi: dal 30 ottobre cambia la viabilità

Al via il completamento dei lavori nella parte alta della zona Umbertina. Da qui l'ordinanza del settore Mobilità del Comune di Siracusa che modifica la circolazione veicolare su alcune strade.

Da venerdì 30 ottobre e fino al 30 novembre, viene disposta la chiusura alla circolazione dell’intersezione tra corso Umberto I e il piazzale della stazione centrale. In via Crispi sarà consentito esclusivamente il traffico locale con direzione verso il piazzale della stazione. I veicoli provenienti da via Crispi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con corso Umberto I, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultimo.

Nelle vie Pellico e Generale Carini viene disposto il divieto di transito, fatta eccezione per il traffico locale.

In corso Umberto I, nel tratto interposto tra piazzale della stazione e piazzale Marconi, prevista l’istituzione del senso unico di marcia con direzione quest’ultimo.

Nel piazzale della stazione sarà consentito esclusivamente il traffico locale, con entrata da via Rubino e uscita da viale Ermocrate, con obbligo di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza di quest’ultimo.

In via Rubino viene istituito il senso unico di marcia con direzione viale Ermocrate e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i bus urbani dell’A.S.T. che potranno sostare sul lato sinistro del senso di marcia (capolinea senza passeggeri); e l’istituzione dell’obbligo di fermarsi e di dare precedenza in corrispondenza dell’intersezione con viale Ermocrate.

In viale Ermocrate, nel tratto interposto tra le vie Rubino e Columba, è istituito il senso unico di marcia con direzione quest’ultima. Dal giovedì 29 ottobre fino al 6 novembre, dalle 7 alle 17in via Crispi, disposto, infine, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.