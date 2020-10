Siracusa, Giornata Nazionale Avo: donato un albero di ulivo all'istituto Costanzo

Il 23 ottobre 2020 è stata celebrata la XII Giornata Nazionale Avo ( Associazione Volontari Ospedalieri) e la sezione di Siracusa ha donato all’ Istituto comprensivo Costanzo un albero di ulivo, simbolo della vita, della forza, della saggezza e della generosità.

Alla cerimonia di piantumazione in un’ aiuola, nel cortile del plesso scolastico, ha visto la presenza del Direttivo di Avo Siracusa, con la Presidente Immacolata Messana, la Presidente regionale, Concetta Moscatti, il dirigente scolastico, Maria Cristina Pettinato, alcuni docenti della scuola e la referente all’ambiente Angela Auricchia, che ha accompagnato due alunni rispettivamente della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado .

Per la dirigente l’evento è stata "un’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà, nonché un messaggio di speranza, di rinascita e di vita, in un momento particolarmente difficoltoso“.