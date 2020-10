Musumeci e il Dpcm: "Chiederemo una deroga per ristoranti, cinema, teatri"

“Ho riunito il governo regionale per proporre a Roma una deroga, un protocollo a due tra Stato e Regione per rivedere qualche aspetto del Dpcm”.

Lo annuncia a Tg2 Post il presidente Musumeci facendo riferimento alle richieste giunte da parte degli operatori economici più colpiti dal nuovo provvedimento e che gli chiedono di replicare il modello di Trentino e Alto Adige, che hanno posticipato alle 22 le chiusure dei ristoranti.

“Il Dpcm ci lascia perplessi - specifica infatti Musumeci - quando stabilisce la chiusura alle 18 di ristoranti, bar, pizzerie. Determina situazioni penalizzanti. Perché - chiede allora il governatore - se in questo momento è possibile far lavorare alcune categorie non lo si deve fare? Stare in un teatro o in un cinema a tre posti di distanza è una cosa che si può fare. Così come è più sicuro sedersi a tavoli distanziati di un metro piuttosto che stare in piedi.

Quando il dato epidemiologico non dovesse più consentirlo - conclude - saremo i primi a chiudere, ma per adesso perché farlo”.