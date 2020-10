Noto, focolai in 2 case di riposo: per due anziani il ricovero in ospedale

Focolai da covid in due case di riposo di Noto.

Ne dà notizia il sindaco, Corrado Bonfanti che in un videomessaggio fa il punto della situazione: "Sono 35 circa le persone coinvolte, tra ospiti e operatori. Solo per due anziani si è reso necessario il trasferimento in ospedale al reparto di infettivologia dell'Umberto I di Siracusa. Per altri due anziani - aggiunge il sindaco - si è reso necessario il supporto con l'ossigeno terapia in struttura".