Siracusa, stop ai doppi turni per il Wojtyla: da oggi la Primaria in via Tintoretto

Sono iniziate oggi, nei nuovi locali di via Tintoretto le attività didattiche dei 165 alunni della scuola Primaria del Comprensivo “Wojtyla”.

Le aule messe a disposizione permetteranno di mettere fine ai doppi turni.

Nei prossimi giorni saranno gli alunni della scuola Primaria del Comprensivo “Santa Lucia” a trasferirsi nel nuovo plesso, di proprietà del Comune, ex “Scuola rurale” di contrada Longarini, già sede della stazione staccata dei Carabinieri e della Guardia medica. A seguire, saranno consegnati ad altri Istituti comprensivi i locali in comodato d’uso adiacenti le Chiese di Santa Rita e del Salvatore, del Santuario e quelli presi in locazione in via Ierone.

“Il lavoro senza sosta svolto dagli uffici comunali - evidenzia il sindaco Italia - ha permesso, in poche settimane, di individuare i locali, di renderli disponibili ed in sicurezza per come ulteriormente richiesto dai Dpcm. Molto presto tutti gli studenti degli istituti Comprensivi potranno regolarmente frequentare la scuola in presenza e di mattina”.

La dirigente del Comprensivo Wojtyla, Giuseppina Garofalo ha aggiunto: “Grazie alle aule del nuovo plesso di via Tintoretto, le attività didattiche degli alunni da oggi potranno proseguire con l’orario regolare, concludendo il periodo disagiato".