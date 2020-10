Priolo, restano 6 i dipendenti comunali positivi: tampone negativo per altri 3

Restano 6 i dipendenti del Comune di Priolo positivi al covid. Tampone negativo per gli altri 3 che erano in via di accertamento.

A darne comunicazione è il sindaco, Pippo Gianni, attraverso un video pubblicato sulla pagina social ufficiale del Comune.

"Abbiamo fatto fare il tampone a tutti i dipendenti - dichiara Gianni - abbiamo sanificato tutti gli edifici pubblici. Domani riparte il mercato del martedì che dovrà sottostare a tutte le norme anticontagio. Apriremo il cimitero nei giorni 1 e 2 dalle 8 alle 18 - aggiunge il primo cittadino - si entrerà da tutte e due gli ingressi e si uscirà da una sola porta. Sarà consentito l'ingresso a 100 persone massimo per volta e a tutti sarà misurata la temperatura. Il gel per igienizzare le mani sarà posizionato sia all'ingresso che all'uscita".