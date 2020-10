Treni Pop sulla linea Messina-Siracusa: diventano 8 in Sicilia

Consegnati da Trenitalia alla Regione Siciliana tre nuovi treni Pop. Vanno ad aggiungersi agli altri cinque consegnati nel 2019.

I nuovi treni viaggeranno sulle linee Palermo – Messina e Messina – Siracusa. A bordo di uno dei tre nuovi Pop, inoltre, è presente un distributore automatico di bevande e snack confezionati. La Sicilia è la prima regione al Sud dove è presente il Snack on board.

Saranno in tutto 43 i nuovi treni per la Sicilia. Oltre ai 21 Pop, previsti 5 treni elettrici e 17 treni diesel-elettrici, come da Contratto di Servizio sottoscritto a maggio 2018 da Regione Siciliana e Trenitalia che prevede investimenti per oltre 426 milioni, di cui circa 325 destinati all’acquisto di nuovi treni per potenziare la mobilità regionale e metropolitana nell’isola. Abbassando l’età media dei convogli a 7,6 anni del 2021.