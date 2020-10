Buscemi, dipendente comunale positivo: uffici chiusi oggi e domani

Chiusi, oggi e domani, gli uffici comunali di via Libertà a Buscemi, per effettuare una sanificazione straordinaria e urgente.

Ne dà notizia il sindaco, Rossella La Pira: "L'intervento si è reso necessario - scrive - in quanto il responsabile del nostro ufficio tecnico è risultato positivo al Covid. Siamo in stretta collaborazione con l'Asp per l'applicazione dei protocolli sanitari. Gli impiegati che hanno avuto contatti con il dirigente comunale sono stati posti subito in isolamento domiciliare e sono seguiti dall'Asp territoriale competente".

Ribadito infine, l'invito al rispetto rigoroso delle misure di contenimento del contagio: "Invito tutti a mantenere alta l'attenzione e a rispettare le misure di contenimento del contagio con grande senso di responsabilità, ma nello stesso tempo voglio rassicurarvi in quanto la situazione è sotto controllo. Nei prossimi giorni, a fini precauzionali - conclude La Pira - tutti i dipendenti comunali saranno sottoposti a tampone al fine di ridare serenità e sicurezza a loro e all'intera collettività".