Siracusa, evasione nel 2017: 69enne finisce ai domiciliari

Deve scontare 1 anno e 8 mesi per un’evasione commessa a luglio 2017.

Ieri mattina è stata arrestata dai Carabinieri Giuseppa Bono, 69 anni, nata a Noto, ma residente a Siracusa in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica aretusea.

Per la donna sono stati disposti i domiciliari.