Siracusa, pulizia caditoie: al via oggi il nuovo ciclo

È iniziato oggi a Siracusa un nuovo ciclo di interventi di pulizia delle caditoie stradali così da favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

I lavori sono svolti dalla Tekra, tutti i giorni dalle 6 alle 18,30, e si concluderanno il 4 novembre.

Questo il calendario: fino a domani saranno pulite le caditoie di via dei Servi di Maria; mercoledì quelle di via Don Luigi Sturzo; 29 e 30 ottobre, operai in azione in largo Luciano Russo, via Foti, via Achille Adorno e via Patania; il 31 ottobre e il 2 novembre, in via Luigi Cassia; il 3 e il 4, in via Cannizzo e via Italia 103.

Pertanto, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un'ordinanza con la quale autorizza il restringimento delle carreggiate per una lunghezza di 10 metri, 5 metri prima e 5 dopo le caditoie interessate dai lavori. Negli stessi tratti di strada sarà vietato parcheggiare e sarà consentita la rimozione dei mezzi.