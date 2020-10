Siracusa, vertenza Ideal Service: sit in sotto il Vermexio

Nuova iniziativa di protesta promossa da Filcams Cgil e Uiltucs a sostegno dei 12 lavoratori destinati al servizio di archiviazione e digitalizzazione in attesa di avere risposte dall'amministrazione dal primo ottobre.

"L'amministrazione comunale - spiegano i segretari Alessandro Vasquez ed Anna Floridia - dopo aver suddiviso in tre piccole gare ed affidamenti il servizio di supporto offerto dall’azienda e dai lavoratori Ideal service, non ha saputo programmare per tempo l’affidamento dei 12 che da 26 giorni aspettano notizie certe per il proprio futuro. Fatto l’affidamento su mepa si aspettava la determina che dapprima si è arenata e ha trovato il diniego del visto da parte della ragioneria del Comune e subito poi invece, era in controtendenza al processo di aggiudicazione già effettuato. Questa è una pagina triste per questa amministrazione e le sue componenti, siano esse politiche o tecniche. Nonostante la nostra ferma contrarietà alla suddivisione in piccoli rivoli - concludono i due segretari - invitiamo l’amministrazione ad una maggiore programmazione al perseguimento dei propri obiettivi e questa settimana pretendiamo che le 12 persone in questo momento senza servizio, rientrino immediatamente a lavoro".