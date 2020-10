Intimidazione a Priolo, bottiglia con liquido infiammabile davanti agenzia scommesse

Una bottiglia di plastica con liquido infiammabile rinvenuta questa mattina presto davanti un'agenzia di scommesse a Priolo, in via Castel Lentini.

A fare la scoperta alcuni passanti che hanno immediatamente allertato la Polizia.

Vicino alla bottiglia pare sia stato trovato anche un accendino, cosa quest'ultima che farebbe propendere per l'intento intimidatorio di chi ha lasciato la bottiglia davanti l'esercizio.

Sopralluogo e indagini avviate dalla Squadra Mobile. In zona sono presenti numerose telecamere, non solo quelle dei negozi, ma anche quella di un istituto di credito, che si trova a poca distanza dall'agenzia.