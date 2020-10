Siracusa, nuovo positivo in tribunale: effettuata la sanificazione

Secondo caso di positività in tribunale a Siracusa.

A darne notizia è Gigi Muti, coordinatore provinciale settore giustizia Fp-Cgil: "I mesi trascorsi hanno insegnato poco a livello di prevenzione per gli accessi agli uffici così come previsti da ogni tipo di protocollo esistente. Tra le proteste degli operatori del settore diversi dal personale dipendente - lamenta - si è via via rinunciato a quel lavoro agile che in più di una realtà invece è stato incentivato. Ogni regola sul distanziamento e sulla contemporanea presenza negli uffici è venuta meno, le udienze sono poco meno affollate di un mercatino rionale".

La sanificazione è già stata effettuata così come è stato avviato il tracciamento del personale o congiunti. Da lunedì l'intero personale della cancelleria interessata sarà sottoposto al tampone rapido.

"Ci aspettiamo - conclude Muti - un tavolo di confronto con la parte pubblica dove, ancora una volta, il sindacato potrà offrire suggerimenti".