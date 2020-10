Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: chiusura alle 18 per bar e ristoranti, ma apertura la domenica

Nella notte, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che resterà in vigore almeno fino al 24 novembre.

Resta lo stop alle 18 per le consumazioni in bar e ristoranti, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi. I centri commerciali resteranno aperti nel weekend. Didattica a distanza per le scuole superiori è prevista almeno al 75 per cento: con questa aggiunta le Regioni potranno anche estenderla al 100 per cento. Nel Dpcm è confermata la chiusura di cinema, teatri, palestre e piscine.

Il governo sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore.

Sarà il premier Giuseppe Conte ad illustrare le misure in giornata.

