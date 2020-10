Augusta, furto in un bar del centro: arrestato uno dei 2 presunti autori

Forzano nel cuore nella notte la porta d'ingresso di un noto bar del centro di Augusta portando via il denaro presente nel registratore di cassa. I rumori destano l'attenzione del vicinato che allerta i Carabinieri.

Le immagini del sistema di videosorveglianza consentono ai militari dell'Arma di riconoscere uno dei due uomini che viene rintracciato e arrestato: si tratta di Franco Miduri, 44enne con precedenti specifici. L'uomo, secondo quanto riferiscono i militari, aveva ancora in tasca parte dei soldi trafugati, che poi sono stati restituiti al titolare del bar.

Le ricerche sono ora volte a catturare il complice.

In sede di convalida di arresto, il Tribunale ha disposto per Miduri l’obbligo di dimora ad Augusta con obbligo di permanere in casa nelle ore notturne.