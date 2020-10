Lentini, droga in casa: 36enne finisce ai domiciliari

Un 36enne di lentini, Alfio Sambasile, arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di droga. Ieri pomeriggio, nella sua abitazione, i Carabinieri della Stazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di stanza in Sigonella, hanno rinvenuto circa 77 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi.

Nel corso della stessa operazione, un 42enne è stato denunciato perché in casa aveva 17 grammi dello stesso stupefacente.

Sambasile è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio con il rito direttissimo.