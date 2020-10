Siracusa, mascherine trasparenti per le maestre di asili nido e scuole dell’infanzia

Parte da Siracusa la petizione per chiedere al Governo italiano di rendere obbligatorie le mascherine trasparenti per le maestre degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, come già avvenuto in Francia e in altri Paesi europei.

Tenere la bocca nascosta dalla maschera, quando si ha a che fare bambini sotto i 5 anni riduce la loro capacità di integrare stimoli uditivi e visivi e potrebbe mettere a rischio l’apprendimento del linguaggio.

“Decenni di ricerche - spiega Deborah Auteri, logopedista specializzata in neuropsicologia dell’età evolutiva e promotrice della petizione - hanno dimostrato che i volti umani sono uno strumento molto importante per l’apprendimento del linguaggio che passa per l’osservazione diretta e continua dei movimenti della bocca e della labbra. La letteratura scientifica - continua la Auteri - evidenzia come il cervello si sincronizzi con le onde sonore della voce anche solo attraverso la lettura delle labbra e che tutto questo ha un ruolo fondamentale nell’attivazione dei neuroni a specchio.

La petizione è online sulla piattaforma change.org

http://chng.it/YJ5sGnCHrc