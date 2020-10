Coronavirus, 37 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 886

Sono 37 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della salute sono 886 con 606 pazienti ricoverati con sintomi, altri 90 in terapia intensiva, 9193 in isolamento domiciliare e 9 decessi in più rispetto a ieri.

In totale nell'Isola i positivi attuali sono 9.889.

I nuovi casi sono così distribuite nelle varie province: oltre ai 37 di Siracusa. 96 sono a Trapani, 258 a Palermo, 7 ciascuno a Caltanissetta ed Enna, 102 a Ragusa, 276 a Catania, 48 a Messina e 55 ad Agrigento.