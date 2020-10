La Chiesa e la comunità siracusana accolgono il nuovo arcivescovo: oggi l'ordinazione di Mons. Francesco Lomanto. VIDEO

Tutto pronto alla Basilica del Santuario della Madonna delle Lacrime per accogliere oggi mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo eletto di Siracusa. per la sua ordinazione episcopale. Gli sarà conferita da mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, mentre i consacranti saranno mons. Salvatore Pappalardo, amministratore apostolico di Siracusa, e mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania.

Questa mattina il primo incontro del nuovo arcivescovo con i giornalisti siracusani. Nel corso del suo breve discorso mons. Francesco Lomanto ha evidenziato la grande emozione e trepidazione con cui si appresta a vivere questo momento che "rappresenta un momento importante - ha detto - sia dal punto di vista ecclesiale che di vita civile. Il mio intento - ha ribadito - è quello di servire la Chiesa avendo sempre attenzione verso l'uomo". Un impegno in continuità con l'opera svolta dal suo predecessore, mons. Salvatore Pappalardo con l'obiettivo dichiarato di "costruire nella verità che è quella che resta per sempre".