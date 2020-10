Priolo, non rispetta l'obbligo di dimora: arresti domiciliari per un 33enne

Vìola le limitazioni imposte dall'obbligo di dimora: è per questo motivo che Sebastiano Ranno, 33 anni, è stato arrestato e condotto a casa afìgli arresti domiciliari. L'uomo è stato sopreso in ripetute occasioni in altre zone, per quanto non potesse allontanarsi da Priolo, suo comune di residenza. In particolare ranno è stato trovato a Cassibile e a Floridia. L'ultima violazione ieri, proprio a Floridia, dove i carabinieri, rilevata la sua continua inosservanza degli obblighi, lo hanno arrestato.