Siracusa, Cgil: Lukoil adotti subito straordinarie misure anticontagio

"Quattromila lavoratori concentrati in un unico stabilimento (Isab sud), per oltre due mesi di fermata impianti, costituiscono un potenziale pericolo di accelerazione dei contagi da Covid 19 per tutta la nostra comunità". Lo teme la Cgil di Siracusa il cui settore Industria si è riunito per discutere del problema, stilando infine un documento indirizzato alla Lukoil (ma anche a tutto l'indotto industriale che non è esente dalla questione), ai sindaci della provincia, al prefetto, a Confindustria. "Una operazione di tale portata, in un momento di massima allerta sanitaria – dichiarano i segretari generali rispettivamente di Cgil di Siracusa (Roberto Alosi), della Filctem (Fiorenzo Amato), Fiom (Antonio Recano), Fillea (Salvo Carnevale), Filt (Ettore Piccolo), Filcams (Alessandro Vasquez) - richiede l'adozione di misure straordinarie di contenimento del contagio. Non bastano più gli affidamenti fiduciari fra Lukoil e le aziende subappaltatrici, ma occorre rapidissimamente attivare un sistema di controllo sanitario capillare ed istituzionale in grado di garantire la sicurezza di migliaia di lavoratori, delle loro famiglie e dell'intero territorio. Nello stesso momento in cui scriviamo, alcune imprese impegnate in questa fermata hanno già rilevato alcuni lavoratori positivi. Prefettura, Asp, sindaci, Confindustria battano un colpo, escano dall'ovattato isolamento e insedino subito un tavolo di controllo e monitoraggio delle procedure di sicurezza sanitaria. Alla Lukoil, che ha impegnato ben 170 mln di euro per la buona riuscita dell'intera operazione di adeguamento degli impianti alle prescrizioni imposte, chiediamo di sostenere i costi necessari per sottoporre tutti i lavoratori ad uno screening epidemiologico, per individuare ed isolare già in entrata i soggetti positivi. Chiediamo anche di istituire, per tutta la durata dei lavori, presidi sanitari mobili per controlli sierologici periodici anche a campione. Nell'interesse comune di tutti e della buona riuscita dell'imponente operazione industriale".