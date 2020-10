Siracusa, controlli del territorio di Volanti e Squadra mobile: un arresto e 4 denunce

Intensificati i servizi di controllo del territorio della polizia riguardo il rispetto degli obblighi imposti dalle misure restrittive. Ieri, nell'ambito di tale attività, gli uomini delle Volanti e della Squadra mobile hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Catania, nei confronti del 20enne Steven Merlino, accusato di numerosissime violazioni. Nel corso del servizio, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un 45enne per aver rubato un cellulare da un esercizio commerciale; un noto pregiudicato di 29 anni, sorpreso in viale Scala Greca con un grosso cacciavite ed un'autoradio rubata poco prima (accusato pertanto di ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso); un giovane di 21, sorpreso ad un controllo su strada in possesso di un coltello a serramanico; un 31enne non trovato in casa durante un controllo di polizia nonostante fosse agli arresti domiciliari.