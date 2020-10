Siracusa, deserta l'asta per l'Ostello della gioventù: c'è una nuova data per il secondo incanto

E' andata deserta l'asta per la vendita dell'Ostello della gioventù e di altri 4 beni immobili di proprietà del Libero Consorzio di Siracusa. Sonol'ex Caserma di via Ruggero Settimo a Noto, un negozio di via Maestranza, una casa cantoniera di Ferla e e un terreno edificabile a Siracusa.

Ripianare la massa passiva dei debiti accumulati negli anni: questo l'intento della Commissione straordinaria di liquidazione della ex Provincia regionale di Siracusa, che, a gennaio scorso, ha avviato le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare non indispensabile.

Visto l'esito negativo del primo appuntamento la Commissione straordinaria di liquidazione ha disposto un nuovo termine per la presentazione delle offerte per un secondo incanto che prevede, però, la decurtazione del valore a base d’asta di tutti i beni inserito in questi primi lotti pari al 15%: è il 2 dicembre 2020.

Per l'Ostello la base d'asta è adesso di 1.249.507,45 euro, per l'ex Caserma di via Ruggero Settimo a Noto 1.688.190,45 euro, per il negozio di Ortigia 297.999,45 euro, per la casa cantoniera di Ferla 17.850 euro e per il terreno edificale di Siracusa 253.406,25 euro.

La singola offerta economica e tutta la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le 12 dell'1 dicembre 2020.

L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara e avrà luogo anche in caso di un’unica offerta valida riferita al Lotto, purché almeno pari al prezzo a base d’asta.

Gli altri 3 beni immobili messi all'asta sono l'ex Carcere Borbonico di Siracusa (base d'asta 6.807.416 euro), l'ex cine-teatro Verga (base d'asta 5.615.874,16 euro) e l'autodromo di Siracusa con base d'asta di 5.494.650.

Per questi 3 immobili le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 28 ottobre. L'aggiudicazione si terrà il giorno dopo.