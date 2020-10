Priolo in House, programmate 11 assunzioni

La Priolo in House assumerà 8 unità lavorative, per far fronte alla carenza di personale degli ultimi anni. Lo ha comunicato il sindaco Pippo Gianni.

La Quanta Spa è incaricata della formazione di un elenco per la selezione di operai generici addetti alla manutenzione. I candidati selezionati saranno assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato, eventualmente rinnovabile.

Gli interessati dovranno collegarsi al sito della Priolo in House, seguire il link e compilare l’apposito modulo.

Le domande potranno essere presentate fino al 9 novembre prossimo.

“L’organico della società - ha commentato il sindaco Gianni - è attualmente composto da 9 dipendenti che, nonostante il grande impegno, spesso non riescono a far fronte a tutte le necessità. Con l’assunzione di altri 8 operai torneremo a 17 unità, lo stesso numero del 2009, quando la società fu fondata. In questo modo - ha concluso il primo cittadino - potremo garantire migliori servizi e un incremento delle attività di manutenzione nel nostro paese”.

Priolo in House è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico.