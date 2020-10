Siracusa, completamento canale di gronda al villaggio Miano: aggiudicata la gara per la progettazione

Sbloccato dalla Regione l'iter progettuale per mettere fine agli allagamenti causati dalla pioggia al Villaggio Miano.

L'Ufficio del commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico ha aggiudicato la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva relativa al completamento del canale di gronda che convoglierà le acque meteoriche verso i Pantanelli per il definitivo scarico a mare.

La progettazione è stata aggiudicata, per 130mila euro con un ribasso d'asta del 47,5%, a un raggruppamento di professionisti rappresentati dalla Beta Studio srl di Padova. Secondo il documento tecnico preliminare alla progettazione, predisposto dal Comune, l'intera opera dovrebbe costare intorno ai 5 milioni di euro, per metà finanziata con i fondi di Agenda urbana.

“Si tratta - commenta il sindaco Francesco Italia – di un intervento fondamentale per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di una porzione di territorio che è stata notevolmente compromessa anche dalla crescita incontrollata degli insediamenti urbani. La progettazione dell'opera era bloccata da tempo a causa di problemi burocratici, ma grazie all’impegno dei nostri uffici e del capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa, ne siamo venuti a capo. Siamo già al lavoro per reperire l'altra metà della somma necessaria”.