Coronavirus, 11 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 730

Sono 11 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In tutta la Sicilia sono 730 con 593 pazienti ricoverati con sintomi, altri 89 in terapia intensiva, 8.454 in isolamento domiciliare e 11 morti in più rispetto a ieri.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle province: oltre agli 11 di Siracusa, 77 sono a Trapani, 204 a Palermo, 26 ad Agrigento, 7 a Enna, 26 a Caltanissetta, 117 a Ragusa, 188 a Catania e 74 a Messina.