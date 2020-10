Priolo, Ciapi: servono 572 mila euro per l'approvazione del bilancio di previsione

Incontro al Ciapi, questa mattina, con l’assessore regionale del Lavoro, Antonio Scavone, alla presenza del commissario Barresi, e la partecipazione della deputazione regionale siracusana e dei sindaci del territorio.

Ne dà notizia Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che spiega: “Abbiamo visionato la realtà dell’ente, analizzare la situazione economica in cui versa e verificare le prospettive di rilancio. Evidenziando lo stato attuale - aggiunge - si è rilevata la costituzione di un fondo Contenziosi come garanzia rispetto alla massa di contenziosi che gravano sull’ente e si è indicato in circa 572 mila euro la cifra necessaria per l’approvazione del bilancio di previsione e di conseguenza per consentire i pagamenti ai lavoratori”.