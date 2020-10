Siracusa, completamento per il parcheggio di via Mazzanti circa 1 milione di euro dalla Regione

Finanziato 975mila di euro, dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione, il completamento del parcheggio Mazzanti di Siracusa.

Adesso ci vorranno circa 3 mesi per l’espletamento della gara, e 250 giorni per i lavori. L’opera dovrebbe essere consegnata tra poco più di 1 anno.

“Si è finalmente consumato l’ulteriore e più importante passaggio burocratico, il decreto di finanziamento per l’indizione della gara e l’esecuzione dei lavori per il completamento a raso del parcheggio Mazzanti - dichiara il sindaco, Francesco Italia - prosegue l’attività di riqualificazione per dotare la città di infrastrutture e servizi. Il parcheggio Mazzanti - conclude il sindaco- non è che uno dei tasselli del progetto sulla mobilità su cui si sta investendo moltissimo”.

“Il parcheggio - fa sapere l'assessore Maura Fontana - sarà dotato di servizi tecnologicamente innovativi e potrà essere destinato a capolinea Tpl. Lo sviluppo di una città passa soprattutto attraverso le infrastrutture e su questo ci stiamo impegnando quotidianamente cercando di cogliere tutte le occasioni che si presentano in termini di progettualità e finanziamenti”.

Il progetto, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio di interscambio, servirà a decongestionare il traffico cittadino e a favorire la mobilità sostenibile. Sarà “a raso”, e prevede la realizzazione di 150 posti auto, di 40 stalli per motociclette, di 38 stalli per biciclette, di 5 colonnine per caricare i mezzi elettrici e di bagni autopulenti. Il parcheggio lato sud, inoltre, sarà terminal di 10 bus per il trasporto urbano.

L’intervento è finanziato mediante un bando pubblicato sulla Gurs il 10 agosto 2018, nell’ambito di un più vasto programma destinato alle città siciliane con più di 30 mila abitanti che sono sede di porti. Il Comune, entro le scadenze previste dal bando, aveva trasmesso all’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità il progetto redatto dai tecnici Dell'Aira e Gallo seguito dal progetto esecutivo. Rup Pietro Fazio.