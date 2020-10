Noto, focolaio in una casa di riposo: 4 anziani contagiati

Quattro anziani di una casa di riposo di Noto trovati positivi al Covid. Ne dà notizia il sindaco Corrado Bonfanti: "Nelle prossime ore - rassicura Bonfanti - saranno completati i tamponi a tutti gli ospiti della struttura e agli operatori per avere al più presto il quadro generale".

Sulla pagina social del Comune, Bonfanti riferisce anche che i positivi attuali nel capoluogo del barocco sono 16. I due casi iniziali: i turisti allo stato ospitati in un bed and breakfast, dovrebbero terminare tra qualche ora la quarantena.

"I numeri aumentano - aggiunge il primo cittadino - e bisogna tutti rispettare le regole, indossando le mascherine, mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare spesso le mani. Questa è la soluzione. Non siamo in una situazione particolarmente pericolosa - conclude il sindaco - ma dipende tutto da noi".