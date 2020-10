Siracusa, parcheggio scambiatore in contrada Pantanelli: il Comune acquisisce il progetto di fattibilità

Passo avanti per il progetto di realizzazione di un parcheggio scambiatore all'ingresso sud di Siracusa. La giunta comunale ha acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzarlo nell'area che si trova alle spalle del mercato ortofrutticolo, in contrada Pantanelli.

Il progetto, donato a titolo gratuito al Comune dall'Ance, ha come obiettivo quello dell'interconnessione con la mobilità su ferro, l'interscambio gomma-gomma con forte riduzione di impatto ambientale, trasferendo il carico dei flussi extraurbani in ingresso in città su navette a basso impatto di nuova acquisizione.

Nell'area di oltre 16.000 metri quadrati sono previsti interventi per circa due milioni di euro, fondi provenienti da Agenda Urbana, con una serie di servizi complementari di assistenza per gli utenti: piazzali, pensiline, un fabbricato viaggiatori con poltroncine e wifi, un punto-ristoro, servizi igienici, un punto informazioni e biglietteria, illuminazione a led.