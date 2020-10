Marzamemi, 34 migranti arrivano in barca a vela a porto Fossa: tra loro anche 3 donne e 6 minori

Dopo una pausa di qualche settimana, si registra un nuovo sbarco a Marzamemi.

In 34, di diversa nazionalità, sono arrivati a bordo di una barca a vela a porto Fossa. Tra loro anche 3 donne e 6 minori di cui 3 non accompagnati.

Dopo la predisposizione del cordone di sicurezza con carabinieri, polizia e guardia di finanza e capitaneria, sono stati effettuati i tamponi. Non appena arriverà l'esito scatterà il trasferimento per la necessaria quarantena. Già pronto l'autobus che provvederà al trasferimento, pare a Palermo per salire a bordo di nave Rapsody.