Palazzolo Acreide, un altro positivo. il sindaco Gallo: "Possibili altri casi"

Un nuovo positivo a Palazzolo Acreide, che fa salire a due i casi attuali.

A renderlo noto è il sindaco, Salvatore Gallo: "Il soggetto è in isolamento e sta bene. Rintracciati i suoi contatti".

Dal primo cittadino il monito che di sicuro arriveranno altri casi e che per questo è fondamentale seguire le raccomandazioni per contrastare la diffusione del virus, dall'utilizzo delle mascherine, al mantenimento della distanza di sicurezza, evitando di frequentare luoghi affollati.