Siracusa, utenze Cittadella dello sport: Baio (Pd) " Il Comune non è Babbo Natale"

La querelle sulle utenze della Cittadella dello Sport torna ad essere al centro di un intervento di Salvo Baio, esponente del Partito Democratico di Siracusa, che abbiamo ricevuto e che di seguito riportiamo. Un intervento che richiama ancora una volta l'amministrazione comunale a far rispettare quanto previsto dalla convenzione:

"In un recente incontro con la segreteria cittadina del Partito democratico, l'assessore Paolo Coppa ha tenuto a precisare che l'amministrazione non avrà alcuna esitazione a recuperare le somme dovute dal gestore della Cittadella dello Sport (si tratta di 650/700 mila euro), ma ha subordinato tale recupero all'esito del famoso parere legale richiesto circa sette mesi fa dal Comune all'avvocato Polara di Modica.

Questa storia del parere legale non convince. Chi è stato amministratore pubblico sa che i pareri richiesti ad avvocati esterni vengono dati nel giro di qualche settimana al massimo. Invece il parere dell'avvocato Polara, a distanza di così tanto tempo, è ancora avvolto nel mistero. Perché?

A Coppa vorrei chiedere cosa aspetta l'amministrazione a fare la voltura delle utenze per gas ed energia elettrica? Chiariamo di che si tratta. La convenzione tra Comune e C.C.Ortigia per la gestione della Cittadella (iniziata il 3 settembre 2017) prevede che per i primi tre anni le spese per acqua, luce e gas siano per metà a carico del Comune e per l'altra metà a carico del C.C.Ortigia, gestore della Cittadella. In realtà il C.C.Ortigia sin dall'inizio non ha mai pagato un solo euro del suo 50 per cento, accumulando, come detto, un debito enorme nei confronti del Comune.

Trascorsi tre anni, tali spese, sempre in base alla convenzione, dovrebbero essere a totale carico del gestore, ma, senza la voltura dei contratti, le bollette continueranno ad arrivare al Comune, che, incurante del possibile danno erariale, continuerà a pagare, come fosse Babbo Natale, al posto del gestore inadempiente.

Il sindaco Italia due giorni fa ha dichiarato:" Io faccio della trasparenza e della legalità nell'amministrazione comunale un punto fondamentale della mia sindacatura". Mi piacerebbe sapere se questo vale anche per la Cittadella dello Sport".