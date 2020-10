Al via la manutenzione sulla Messina-Catania

Al via gli interventi per mettere in sicurezza la Messina-Catania.

Da oggi (venerdì 23 ottobre) si lavorerà, in entrambe le direzioni. anche per il ripristino e la manutenzione delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti Fago, Tagliaborse I-II-III e del sottopasso della strada provinciale 49/I.

Pertanto, sino al 21 aprile del prossimo anno, vigerà in entrambe le direzioni la parzializzazione del tratto compreso tra il km. 61,780 e il km. 55,076, mediante una chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso.