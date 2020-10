Noto, da mesi molestava la ex compagna: arrestato 30enne

Chiamate, messaggi e appostamenti sotto casa. Questa la condotta messa in atto per mesi da un 30enne di Noto, verso la ex compagna.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di stalking dalla Guardia di finanza.

Nel corso di un servizio antidroga, una pattuglia della Tenenza di Noto nota, nelle vicinanze di una villetta, una donna in macchina che, tentando di allontanarsi dall’abitazione, viene bloccata da un uomo, visibilmente alterato, che, provava ad aprire la portiera per entrare nel veicolo.

L'intervento dei militari della Fiamme gialle interrompe l'azione dell'uomo, che è risultato avere precedenti specifici per atti persecutori nei confronti di un’altra donna.

Il gip, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto per il 30enne il divieto di avvicinamento con l’obbligo di mantenersi alla distanza di almeno 100 metri dalla ex compagna e dalla sua abitazione, oltre al divieto di contattarla con alcun mezzo, epistolare, telefonico e telematico.