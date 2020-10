Coronavirus, in Sicilia verso una nuova stretta: chiusura scuole, trasporti dimezzati e locali chiusi alle 23

Il Comitato tecnico scientifico propone una nuova stretta in Sicilia per arginare la diffusione del coronavirus dopo l'aumento dei positivi nell'ultimo periodo.

Il presidente Nello Musumeci, che ha convocato una seduta di giunta terminata ieri in tarda serata, sarebbe, dunque, pronto a firmare una nuova ordinanza.

Quattro i nodi sul tavolo: chiusura scuole superiori e didattica a distanza per almeno tre settimane, con uno screening di massa e tamponi per tutti studenti e personale scolastico. Lo stesso provvedimento dovrebbe riguardare anche l'università.

Sulla questione trasporti viene chiesta capienza ridotta del 50%, che al momento è del 20%, con un incremento delle corse dei mezzi pubblici.

Il Cts ha anche indicato la chiusura alle 23 per i locali pubblici e sospensione delle sale giochi, delle sale scommesse e bingo.