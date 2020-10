Siracusa, altri 10 positivi in città: il sindaco Italia "Usiamo la mascherina"

Sono 10 i nuovi positivi registrati a Siracusa capoluogo nelle ultime 24 ore. In totale i positivi attuali, mettendo in conto anche i guariti, sono in città 83. Lo comunica il sindaco Francesco Italia che ha ricevuto l'aggiornamento dal Dipartimento prevenzione dell'Asp.

"È dimostrato - evidenzia il primo cittadino - che se tutti indossano la mascherina le probabilità di contagio scendono all’1,5%"