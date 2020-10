Priolo, diventano 6 i dipendenti comunali positivi e altri 3 in via di accertamento

Diventano 6 i dipendenti comunali di Priolo positivi al covid. A comunicarlo è il sindaco Pippo Gianni, informato dagli stessi laboratori. Per altri 3 la positività è in via di accertamento.

Ai dipendenti comunali positivi si aggiungono altri 3 casi registrati in città.

“Nonostante anche nel nostro paese, così come nel resto d’Italia, si sia registrato un aumento dei contagi - ha detto il sindaco Gianni - la situazione è comunque sotto controllo e i cittadini non hanno motivo di allarmarsi. I contatti dei soggetti positivi sono stati tracciati e sottoposti a tampone e tutti i contagiati si trovano in quarantena. Invito la popolazione a non abbassare la guardia e ad attenersi sempre alle misure precauzionali: utilizzo della mascherina, distanziamento interpersonale, igiene delle mani. Rivolgo infine l’augurio di una pronta ripresa ai nostri concittadini risultati positivi”.