Siracusa, modifiche al regolamento Tari: Italia Viva "Si ponga rimedio"

"Ci uniamo alle perplessità già esposte da più parti politiche per le modifiche al regolamento Tari del Comune di Siracusa, apportate con la delibera del Commissario straordinario". A dirlo sono i coordinatori provinciali di Italia Viva, Alessandra Furnari e Tiziano Spada: "Non vi è dubbio che, provvedimenti di tal genere - scrivono in una nota - influendo su numerosi Settori dell’Amministrazione, in assenza del Consiglio Comunale, avrebbero dovuto almeno essere discusse in giunta e con le forze politiche che ne fanno parte. Se ciò fosse avvenuto, Italia Viva - aggiungono - avrebbe manifestato in tali occasioni il proprio dissenso. E’ impensabile, infatti, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, pensare di abolire le simboliche riduzioni presenti nel regolamento a favore dei soggetti fragili, o per enti ed associazioni, che si prodigano in favore di chi è in difficoltà, o ancora per le imprese costituite da giovani al di sotto dei 35 anni”,

Da qui l'invito rivolto al sindaco ad intervenire per porre rimedio alla situazione.