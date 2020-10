Portopalo a zero contagi: guarito l'unico positivo

Portopalo, oggi, torna ad essere a zero positivi. A darne notizia la pagina istituzionale social del Comune è il sindaco Gaetano Montoneri, che si dice felice per la sua comunità.

L'unica persona positiva è infatti guarita e oggi è finita la quarantena anche per i suoi contatti, tutti negativi.

Il primo cittadino non manca però di raccomandare il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del virus: utilizzo della mascherina, distanziamento interper5sonale e igienizzazione frequente delle mani.