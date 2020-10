Siracusa, Benny e Loris morirono in un incidente in Ortigia: rigettata la richiesta di patteggiamento

Respinta dal tribunale di Siracusa la richiesta di patteggiamento a 4 anni presentata dalla difesa del giovane indagato per l'incidente stradale che, a dicembre del 2019, è costata la vita a Benny Di Maria e Loris Fazzina.

I due ragazzi morirono dopo l'impatto violento dell'auto sulla quale viaggiavano, poco prima dell'alba, in Ortigia, all'altezza del Belvedere San Giacomo.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo, finendo per sbattere contro un pilone. Si rese necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i giovani dalle lamiere contorte della vettura. Inutile per Benny e Loris il trasferimento in ospedale.

La loro amicizia in vita è stata ulteriormente sugellata dai funerali congiunti che le due famiglie decisero di far celebrare.