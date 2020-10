Floridia, la sua casa come centrale di spaccio: arrestato 33enne

Aveva installato un impianto di videosorveglianza che vigilava sulla sua abitazione con quattro telecamere posizionate lungo il perimetro esterno per eludere eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine. Questo quanto sostengono i carabinieri ieri hanno effettuato un blitz, arrestato Vincenzo Bramante, 33 anni dalla cui abitazione i militari dell'Arma avevano notato per diversi giorni un sospetto via vai di persone.

In casa, nascosti negli armadi. sono state trovate 38 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita oltre a vario materiale per il confezionamento.

Tutta la sostanza rinvenuta è stata posta sotto sequestro insieme al denaro, circa 200 euro, ritenuta probabile provento di attività di spaccio.

Il sistema di video sorveglianza è stato rimosso.

Per Bramante sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida da parte del giudice del Tribunale di Siracusa.